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BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne Sedat Önal atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi sona erdirildi. Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

Yayınlanma: 00:21 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne Sedat Önal atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine atama gerçekleştirildi.

Karara göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nun görevi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi gereğince sona erdirildi.

Aynı karara göre, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

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