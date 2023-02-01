Brezilya Devlet Başkanı Lula, ABD’yi ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 10 Şubat'ta ABD'ye gelerek Başkan Joe Biden ile görüşecek.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın 10 Şubat’ta başkent Washington’da Biden ile bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmede Biden’ın, ABD’nin Brezilya’nın demokratik değerlerine olan sarsılmaz desteğini ileteceğini belirten Jean-Pierre, liderlerin bölgede ve dünyada demokratik değerlerin teşviki için yapacakları işbirliklerini ele alacaklarını kaydetti.

Jean-Pierre, “Başkanlar ayrıca, ABD ve Brezilya’nın iklim değişikliğiyle mücadele, gıda güvenliğini koruma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, barış ve güvenliği güçlendirme ve bölgesel göçü yönetme dahil olmak üzere ortak sorunları ele almak için nasıl birlikte çalışmaya devam edebileceklerini tartışacaklar.” ifadesini kullandı.

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