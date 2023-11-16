Bütün gözler Türkiye’deydi: Macaristan’dan beklenmeyen çıkış

İsveç'in NATO üyeliğinin bugün TBMM'de görüşülmesi beklenirken, Macaristan'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olmak isteyen İsveç’in üyeliği ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Bütün NATO üyelerinin onay vermesi gereken üyelik sürecinde Finlandiya’nın üyeliği onaylanırken Macaristan ve Türkiye bazı gerekçelerle bu süreci askıya almıştı. Hem Türkiye hem de Macaristan’da vekillerin bu konuyu görüşmesi bekleniyor.

Bugün TBMM’de İsveç’in üyeliğinin görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, “Şu anda bizimki komisyonda. Bir taraftan plan bütçe çalışmalarımız var. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz” demişti.

İsveç merakla her iki ülkeden gelecek açıklamaları beklerken Macaristan’dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Macar vekil Agnes Vadai, İsveç’in üyeliğinin görüşülmesinin gelecek parlamento oturumunda yer almadığını söyledi. Macar parlamentosunun henüz İsveç’in üyeliğini görüşmeye hazır olmadığını belirten Vadai, “Gelecek hafta toplanacak parlamentodaki gündemler arasında İsveç’in NATO üyeliği yer almıyor” dedi.

Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’daki oylamanın formalite icabı yapılacağını söylemiş ve komiteler arasında anlaşmaların sağlandığını dile getirmişti.

İlginizi Çekebilir İsveç'in NATO protokolü iki gün sonra komisyona geliyor

İlginizi Çekebilir 'İsveç’in NATO’ya alınması için 5 şart yerine getirilmeli'

İlginizi Çekebilir İsveç'in NATO protokolü Dışişleri Komisyonu'nda