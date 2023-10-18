Cansız manken taklidiyle AVM’de soygun
Cansız manken taklidi yapan bir kişi AVM’de hırsızlık yaptı, restoranlarda yemek yedi. Gözaltına alınan şüpheli, 10 yıl hapis cezası alabilir.
Polonya’nın başkenti Varşova’da alışveriş merkezinde “cansız manken” taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.
İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.
Gözaltına alınan 22 yaşındaki hırsızlık şüphelisi, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. (AA)