Çarpıcı uzaktan çalışma araştırması: Türkler yoldan tasarruf ettikleri zamanı yine işe harcadı

Uzaktan çalışmayla ilgili ABD'de yapılan kapsamlı araştırmaya göre, ofise gitmeden evden çalışanlar günde ortalama 72 dakika kazandı ama bu sürenin önemli bölümünü yine işe harcadı. Araştırmada Türkiye’yle ilgili de önemli ayrıntılar var.

Sozcu.com.tr

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Uzaktan çalışma Covid-19 salgınında birçok sektörde yaygın şekilde uygulandı, evden işlerini yapanlar yollarda zaman harcamaktan kurtularak zaman tasarrufu sağladı. Peki, çalışanlar bu vakti nasıl harcadı?

Euronews Türkçe’nin yeni bir araştırmadan aktardığı habere göre, Türkiye'de çalışanlar yoldan tasarruf ettikleri günlük ortalama 69 dakikanın 27 dakikasını yine işe harcadı.

Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) “Evden Çalışırken Zaman Tasarrufu” başlıklı araştırmasını yayınladı. Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls ve Pablo Zarate imzasını taşıyan araştırma Covid-19 döneminde insanların evden çalışırken seyahatten kazandıkları süreyi ve bunları nasıl değerlendirdiklerini inceliyor.

ÇALIŞANLAR GÜNDE ORTALAMA 72 DAKİKA KAZANDI

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 27 ülkede yapılan araştırmaya göre, çalışanlar uzaktan çalışma ile günlük ortalama 72 dakika kazandı. Ancak bu sürenin yüzde 40'ını yine işe harcadı. Çalışanların kendilerine ayırdıkları zaman ise yüzde 34'te kaldı.

En fazla zaman tasarrufu 102 dakika ile Çin, 100 dakika ile Japonya ve 99 dakika ile Hindistan'da. En az süre ise 51 dakika ile Sırbistan, 54 dakika ile Polonya ve 55 dakika ile ABD'de.

Diğer bazı ülkelerde bu süre şöyle: Hollanda 77 dakika, İngiltere, Rusya ve Mısır 73 dakika, Almanya ve Kanada 65 dakika ve Fransa 62 dakika.

NBER'in araştırmasına göre çalışanlar kazandıkları sürenin yüzde 40'ını yine işe harcadı. Zaman tasarrufundan işe ayrılan zamanın oranı Türkiye'de yüzde 39. Yani Türkiye'de çalışanlar yoldan tasarruf ettikleri günlük ortalama 69 dakikanın 27 dakikasını yine işe harcadı.

Tasarruftan işe harcanan sürenin en düşük olduğu ülkelerse Almanya ve İspanya. Araştırmaya göre uzaktan çalışırken seyahatten kazanılan zamandan kendilerine en fazla zaman ayırılanlar Almanya ve Avusturya'da. Almanya'da zaman tasarrufunun yüzde 46'sı; Avusturya'da ise yüzde 45'i boş vakit aktivitelerine harcandı. Türkiye'de boş vakit aktivitelerine ayrılan oran yüzde 33. Anketteki 27 ülkenin ortalaması ise yüzde 34.

Çocuk bakımı, çocukların evden eğitimi gibi “bakım aktivilerine” ayrılan süre ise ortalamada yüzde 11 oldu. Türkiye'de tasarruf edilen zamandan bakıma ayrılan sürenin oranı yüzde 12. Bu oranın en yüksek olduğu ülke yüzde 17 ile Sırbistan. En düşük oran ise yüzde 6 ile Singapur ve Güney Kore'de.

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