Çelenk bırakma töreninde Biden’ın kafası karıştı: Kameralara böyle yansıdı

ABD'de Gaziler Günü kapsamında bir törene katılan ABD Başkanı Joe Biden'ın kafasının karıştığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde gafları ve kamera karşısında yönünü şaşırmasıyla gündem olan ve hatta 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adayı olan Donald Trump tarafından da alay konusu olan ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü Arlington Ulusal Mezarlığı’ndaki Gaziler Günü törenleri sırasında Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakma töreni sırasında bir ordu mensubunun sahne yönlendirmelerine ihtiyaç duydu.

Biden, büyük çiçek aranjmanını Amerika’nın kayıp ve kimliği belirlenemeyen savaş ölülerini onurlandıran anıtın önündeki meydanda kurulan bir standa yerleştirmek için mezarın onur muhafızının bir üyesinin yardımına ihtiyaç duydu.

Biden çelenkten bir adım geri çekildi ve kendi üzerinde haç işareti yapmadan önce bir an tereddüt etti. Geri çekildi, döndü ve çelenkten birkaç adım uzaklaştı sonra geri döndü ve tekrar memura yaklaştı.

Asker eldivenli eliyle birkaç metre ötede duran Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i işaret etti ve Başkan da Harris’in yanındaki yerine döndü. Harris ve Biden’ın Gazi İşleri Bakanı Denis McDonough’ın, Başkan kamera önünde zorlanırken gülümsemelerini güçlükle bastırdığı görülüyor.

CUMHURİYETÇİLER ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Biden’ın görüntüleri Cumhuriyetçiler’i ise adeta çileden çıkardı…

Cumhuriyetçi siyasetçiler Biden’ın bariz kafa karışıklığı karşısında dehşete düştüklerini ifade ettiler. New Jersey Temsilcisi Jeff Van Drew, The Post’a “Tanrı yardımcımız olsun. Geliyor mu gidiyor mu bilmeyen bir başkanımız var” dedi.

California’dan Temsilci Darrell Issa ise “Tam da daha kötüye gidemeyeceğini düşünürken, gidiyor” dedi.

Staten Island’dan Temsilci Nicole Malliotakis ise “Başkan Biden’ın bilişsel bozukluğunu tekrar tekrar görmek üzücü” dedi.