Cennet adada yangın felaketi: Hawaii’de ölü ve kayıp sayısı artıyor

ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de önceki gün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken ölü ve kayıp sayısında korkutucu bir artış kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın sayılı tatil bölgelerinden olan Hawaii’de önceki gün başlayan yangın felaketi devam ediyor…

Maui Adası’ndaki Lahaina bölgesinde Salı günü başlayan ve Dora Kasırgası yüzünden şiddeti artarak söndürülemeyen yangın felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 53’e çıktı. Yetkililer adada 1000 kişiye ise ulaşamadıklarını duyurdu.

“YÜZDE 80’İ YOK OLDU”

Hawaii Valisi Josh Green, yangınların Hawaii eyalet tarihindeki en büyük doğal felaket olduğunu açıklarken, “Tarihi sahil kasabası Lahaina’nın yüzde 80’i yok oldu” dedi. Lahaina’da yangına maruz kalan çok sayıda turist ve bölge halkının denizlere koşarak suyun içinde saatlerce yardım beklediği belirtildi.

ON BİNLERCE İNSAN KARANLIKTA KALDI

Maui bölgesinin yerel konsey başkanı Alice Lee, bölgede çok sayıda insana ulaşılamadığını söylerken şebekelerin çalışmaması sebebiyle 1000 kişiye ulaşılamadığının açıklandığını fakat bu sayının açıklanandan daha az olabileceğini iddia etti.

Lee, “Çok zor bir durum içerisindeyiz. Neyse ki çok kuvvetli bir topluluğuz ve herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor” dedi.

Yetkililer adanın batısındaki 11 binden fazla insanın yaşadığı bölgede elektrik kesintisi meydana geldiğini açıklarken on binlerce insanın ise adadan tahliye edildiğini duyurdu.

Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaptı ve bir karar aldı. Biden, “Büyük felaket kararı” alarak adanın tekrar ayağa kaldırılması için ödeme yapılacağını açıkladı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜNÜN ADADA EVİ VAR

Maui Adası’nı küle çeviren yangın sonrasında gözler bölgede evleri olan ünlülere çevrildi…

Yangın sırasında ünlü müzisyen Mick Fleetwood’un evi ve lokantası küle dönerken, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Steven Tyler ve Clint Eastwood gibi isimlerin de evleri bulunuyor. Şu an yapılan resmi açıklamalarda Bezos, Winfrey, Tyler, Eastwood’un evlerinin güvende olduğu belirtildi.

Özellikle Winfrey’nin 3 bölgede evi olması dikkat çekti. Oprah Winfrey’nin evlerinden birinin alevlerin yükseldiği Kula bölgesinde bulunduğu da açıklandı.

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