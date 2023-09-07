Çin’de bulunan dinozor fosili bilim insanlarını şaşırttı

Çin'in Fucien eyaletinde, Geç Jura Dönemi'nde yaşamış olduğu tahmin edilen uzun bacaklı ve kuşa benzeyen bir dinozora ait fosil bulundu.

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Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, “tuhaf Fucien’li avcı” anlamına gelen “Fujianvenator prodigiosus” adı verilen dinozor, günümüz sülünlerinin boyutundaydı ve yaklaşık 640 gram ağırlığındaydı.

Fosilin, uyluklarının iki katı uzunlukta alt bacakları olduğu görüldü. Bu, çoğu dinozorda görülenden farklı bir özellik.

Araştırmanın baş yazarı, Pekin’deki Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Min Wang, keşfin önemli olduğunu, fosil kayıtlarında kuşların kökenine dair boşluğu doldurduğunu açıkladı.

“EVRİME YENİ BİR IŞIK TUTUCAK”

Wang, “Eşsiz iskelet biçimi göz önüne alındığında Fujianvenator, morfolojik evrime, kuşların en erken evrim dönemine yeni bir ışık tutuyor.” dedi.

Fosilde tüy bulunamamasına rağmen Fujianvenator’un büyük olasılıkla dinozor aile ağacındaki en yakın akrabaları gibi tüylü olabileceğini belirten Min, fosilden elde edilen bilgilere göre kuşa benzeyen dinozorun uçup uçamayacağının belirlenemediğini sözlerine ilave etti.

Araştırmada, bugünün hayvanlarında uzun bir alt bacağın hızlı koşabilen türlerde görülmesi, Fujianvenator’un yüksek hızlara çıkabilen bir koşucu olabileceğini düşündürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, günümüzde uzun bacakların, leylek ve turna gibi su kıyısında yaşayan kuşlarda da görüldüğü, Fujianvenator’un bataklık veya su ortamında da yaşamış olabileceğine işaret edildi.

Fosilin, kaplumbağalar ve ışıklı yüzgeçli balıklar da dahil olmak üzere diğer suda yaşayan ve amfibik hayvanların fosilleriyle birlikte bulunduğu, bunun da dinozorun bataklıklarda zaman geçirdiğini gösterdiği belirtildi.

“UÇABİLİYORLAR”

Araştırmada, bilinen diğer erken dönem kuş benzeri dinozorların ağaçlarda yaşadığı ve doğaları gereği uçabildikleri vurgulandı.

Kuşların, Jura döneminde iki bacaklı “Teropod dinozorlardan” (Tyrannosaurus Rex’in (T-Rex) ait olduğu grup) türediği düşünülüyor, ancak erken evrimsel döneme ait fosillerin göreceli az olması nedeniyle bu konuda çok fazla bilgi bulunmuyor.

Fujianvenator’un keşfi, kuşların kökenini ve evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bir bulgu. (AA)

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