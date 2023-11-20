Çin’den Gazze hamlesi… Arap ülkeleri çıkarma yaptı

Çin ile Arap ve İslam ülkeleri, Gazze için uluslararası topluma "harekete geçme" çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Çin, İsrail-Filistin çatışmasının sonlandırılması ve Gazze’deki insani krizin önüne geçilmesi için, Arap ve İslam ülkeleriyle birlikte uluslararası topluma çağrı yaptı.

Arap ve İslam ülkelerinden dışişleri bakanlarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri’nden oluşan heyet, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında Çin’de temaslarda bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha’nın yer aldığı heyet, bu sabah Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Vang, Pekin’deki Diaoyutay Devlet Konukevi’nde yapılan toplantıda, Gazze’de gerilimin düşürülmesi ve en kısa sürede barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediklerini belirterek, “Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze’deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı” dedi.

‘FİLİSTİNLİLERİ YOK ETMEYİ UMUYORLAR’

Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yönelik “barbarca suçlar işlediğini” belirtti. Maliki, “Suyu, elektriği ve diğer temel ihtiyaçları kestiler, hareket eden herkesi öldürdüler, insanları haklarından mahrum ettiler” dedi.

Maliki, İsrail’in yaptıklarının iki devletli çözümü ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin ve bağımsız devlet kurma hakkını ihlal ettiğini vurgulayarak, “İsrail, bunun ‘tüm savaşları’ sona erdirecek son savaş’ olduğunu savunuyor. Filistinlileri tamamen yok etmeyi umuyorlar” diye konuştu. (AA)