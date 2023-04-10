Dalai Lama’dan skandal hareket: Kamera önünde mide bulandıran istek

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın, kamuoyunun karşısında küçük bir çocuğa yaptığı hareket ve isteği büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr

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Tenzin Gyatso isimli 14’üncü Dalai Lama kameralar önünde yaptığı hareket ile uluslararası kamuoyunun tepkisini topladı…

Düzenlenen bir etkinlikte yanına gelen bir çocuğu dudağından öpen ve daha sonra “dilini emmeyi” teklif eden 87 yaşındaki Dalai Lama’nın hareketleri büyük tepki çekti. Kameralar önünde gerçekleşen olayda küçük çocuk “ruhani lidere” saygısını sunmak için yaklaşıyor. Fakat birkaç saniye sonra Dalai Lama dilini dışarı çıkarıp çocuktan “dilini emmesini” istiyor.

Bu diyalog yaşanırken Dalai Lama’nın arkasındaki gülerken görülüyor. Kısa bir süre sonra sosyal medyada yayılmaya başlayan videoya çok sayıda tepki geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Dalai Lama’nın böyle skandalları olduğunu hatırlattı. Dalai Lama 2019’da yaptığı açıklamada, “Eğer yerime bir kadın gelirse, çekici olması gerekiyor” demişti.

HEMEN ÖZÜR DİLEDİ

Yaptığı açıklamanın büyümesi üzerine Dalai Lama bugün bir açıklama yaptı. Hindistan’da yaşanan olayın ardından Dalai Lama’nın ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Dalai Lama, çocuktan ve ailesinden ve dünyanın etrafındaki arkadaşlarından onu kıran sözleri dolayısıyla özür diliyor” denildi.

Dalai Lama’nın ayrıca yaptığından pişmanlık duyduğu da belirtildi. Açıklamada, “Dalai Lama, sık sık bu tür etkinliklerde ve kameralar kayda girmeden önce de böyle masumane ve oyuncu şakalaşmalar yapabiliyor” ifadesi kullanıldı.

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