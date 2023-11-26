Damat katliamı! Gelin ve üç kişiyi öldürdü

Tayland'da damat, düğün sırasında gelin dahil 4 kişiyi vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Sozcu.com.tr

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Korkunç olay Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki düğünde yaşandı. Düğünde 29 yaşındaki damat Chaturong Suksuk, henüz belirlenemeyen nedenle arabasından aldığı silahla 44 yaşındaki gelin Kanchana Pachunthuek, gelinin annesi ve kız kardeşi ile bir kişiyi vurarak öldürdü.

Bir kişiyi de ağır yaralayan damat, daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. (AA)

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