Deprem sonrasında Erdoğan’la görüşüp Yunanistan’a giden ABD’li bakandan dikkat çeken açıklama

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrasında pazar günü bölgeye gelen ve dün de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan medyasına kapsamlı bir röportaj vererek Türkiye'deki görüşmelerin detaylarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Göreve başladığı iki yıldan beri Türkiye’ye ziyaret etmeyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta deprem sebebiyle Türkiye’ye geldi ve bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Hafta sonu Adana’ya giden ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra pazartesi günü Ankara’da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Blinken, Türkiye’den ayrıldıktan sonra Yunanistan’a gitti.

Yunanistan’da bir dizi temasta bulunan Blinken, Yunan medyasına konuştu. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea’ya konuşan Blinken, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili kapsamlı açıklamalarda bulunarak, Türk yetkililerle yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı.

Blinken, Türkiye’ye gelmesinin öncelikli sebebinin deprem felaketi olduğunu söylerken, “Yunanistan’ın Türkiye’ye hemen yardım etmesi çok önemliydi. Türk arkadaşlarımla görüştüğümde çok sayıda Yunanistan vatandaşının bölgeye yardıma koşmasının çok önemli olduğunu söylediler. Bence bu durum daha iyi bir atmosfer yaratıyor fakat hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de seçim zamanı ve seçimler her zaman işleri karmaşık bir hale getirir” dedi.

Türkiye ve Yunanistan’ın sakinliğe devam etmesini umut ettiğini ve gelecek aylarda iki ülke arasında diyalog ve diplomasi gibi konularda çözüme ulaşılmasını beklediğini söyleyen Blinken, “ABD için Türkiye ve Yunanistan’ın yakın müttefik, yakın partner ve yakın dost olması önemli çünkü biz onları birlikte görmek istiyoruz” dedi. Blinken her iki ülkenin de karşı karşıya gelmemesi durumunda fırsatların artacağına da dikkat çekti.

ANTAKYA’DAKİ DEPREMİ ANLATTI

Yunan gazeteci Niki Lymberakis’in, “Deprem Türkiye’nin batıya olan tutumunu değiştireceğine inanıyor musunuz” sorusuna ise Blinken net yanıt verdi.

Blinken, “Bence bu felaket hepimizin insan olduğunu ve ayrı olmak yerine birlikte olmanın daha güçlü kıldığını gösteren güçlü bir hatırlatıcı. Elbette bazen sorunlar olur ve bu sorunların bir gecede çözüleceğini söylemiyorum fakat zaman içinde her şey düzelecektir” dedi.

Antakya’da önceki gün meydana gelen deprem ile ilgili de Blinken konuştu. Blinken, “Türkiye tamamen depremin yaralarını sarmaya odaklanmış. Dün bir artçı daha yaşandı. İnsanlar korkmuş durumda. Depremden kurtulanlar korkmuş. İnsanlar evleri yıkılmamış olsa bile evlerine gitmeye korkuyorlar” dedi.

Yunan gazetecinin, “Tehdit eden bir ülke ile tehdit edilen bir ülke arasındaki mesafeyi nasıl eşit kılıyorsunuz” sorusuna ise, “Elbette Yunanistan’ın güvenlik endişelerini her zaman anlıyoruz. Bunu çok ama çok ciddiye alıyoruz fakat biz her iki tarafın da iyi niyetle gelişebileceğine ve çözüm sağlayacağına inanıyoruz” yanıtını verdi. Blinken bu konuyu Türkiye’de yetkililerle görüştüğünü de söyledi.

Blinken, Türkiye’ye F-16 satılmasının yanı sıra Yunanistan’ın F-16’larının modernleşmesi ve F-35 satın almasını da desteklediklerini söyledi.

YUNAN GAZETECİ İSİM VERMEDEN TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETTİ

Lymberakis’in isim vermeden Türkiye’yi işaret ederek, “Peki bir NATO üyesi ülke başka bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa ne olur” sorusuna ise, “Elbette bu tür varsayımsal sorulara yanıt vermeyeceğim. Fakat söyleyebileceğim şey bütün dostlarımızın diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde sorunları çözmeye çalışmasını desteklemektir. Tarafların provokatif hamleler ve açıklamalar yapmamasını istiyoruz” dedi.

Blinken’ın bu sorusu üzerine Yunan gazeteci, “Türkiye’den gelen açıklamaların ve işgal edileceğine dair açıklamaların sadece söylem olduğunu mu söylüyorsunuz” sorusunu yöneltti. Blinken, “Bu konuyu bütün arkadaşlarımıza söyledik ve tehdit söylemleri ve hamlelerini desteklemiyoruz. Aksine karşıyız” dedi.

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