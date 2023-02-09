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Depremin boyutu uydudan böyle görülüyor: Her yer yıkıldı

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerle yasa boğulurken, uydudan çekilen görüntüler durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:03 - 09 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremin boyutu uydudan böyle görülüyor: Her yer yıkıldı

Türkiye 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın paylaştığı fotoğraflarda Osmaniye’deki son durum görülüyor.

Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşları kurtarmak için uluslararası ekipler de duruma müdahale ederken İngiliz haber ajansı Reuters’ın paylaştığı görüntüler bölgede durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Antakya’dan çekilen fotoğraflarda trafikteki yoğunluğa dikkat çekiliyor.

Reuters haber ajansının uydu görüntüleme şirketi Maxar’dan aldığı görüntülerde yıkımın boyutu ortaya çıkıyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’taki yıkım gözler önüne serildi.

Uydudan çekilen fotoğraflarda Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Osmaniye’de son durum görülüyor.

Gaziantep Kalesi uydudan böyle görülüyor.

Birçok binanın yıkıldığı şehirlerde stadyumlara çadırlar kurulduğu görülüyor.

Adıyaman’da stadyuma çok sayıda çadır kurulduğu ve birçok binanın da yıkıldığı görülüyor.

Paylaşılan fotoğraflarda trafikteki yoğunluk da dikkat çekiyor.

Antakya’nın bazı bölgelerinde çadırlar kurulduğu görülüyor.

Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde çekilen uydu görüntülerinde birçok binanın yıkıldığı görülürken, bazı bölgelerde yıkılan bina sayısının ayakta kalan binalardan çok olduğu gözler önüne seriliyor.

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