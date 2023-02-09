Depremin boyutu uydudan böyle görülüyor: Her yer yıkıldı
Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremlerle yasa boğulurken, uydudan çekilen görüntüler durumun boyutunu gözler önüne seriyor.
Türkiye 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşları kurtarmak için uluslararası ekipler de duruma müdahale ederken İngiliz haber ajansı Reuters’ın paylaştığı görüntüler bölgede durumun boyutunu gözler önüne seriyor.
Reuters haber ajansının uydu görüntüleme şirketi Maxar’dan aldığı görüntülerde yıkımın boyutu ortaya çıkıyor.
Uydudan çekilen fotoğraflarda Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Osmaniye’de son durum görülüyor.
Birçok binanın yıkıldığı şehirlerde stadyumlara çadırlar kurulduğu görülüyor.
Paylaşılan fotoğraflarda trafikteki yoğunluk da dikkat çekiyor.
Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde çekilen uydu görüntülerinde birçok binanın yıkıldığı görülürken, bazı bölgelerde yıkılan bina sayısının ayakta kalan binalardan çok olduğu gözler önüne seriliyor.