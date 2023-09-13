‘Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde’

UNICEF'in raporunda dünyada çocukların 6'da birinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyadaki çocuk nüfusunun yaklaşık 6’da 1’ine denk gelen 333 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını bildirdi.

UNICEF ve Dünya Bankası, ortaklaşa hazırladıkları “Uluslararası Açlık Sınırına Göre Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuklar” isimli raporu yayımladı. Günde 2,15 dolar sınırının altında yaşayan ve “aşırı yoksulluk içinde” olarak kabul edilen çocuk sayısının 2013’ten 2022’ye yüzde 13 azalarak 383 milyondan 333 milyona gerilediğine işaret edilen raporda, bu hızda gidilirse 2030’a kadar çocuklarda yoksulluğun bitirilmesi hedefine ulaşılamayacağı kaydedildi.

Sahra Altı Afrika bölgesinin çocuk yoksulluğunda en büyük yükü taşıdığına işaret edilen raporda, dünyadaki “aşırı yoksulluk içindeki” çocukların yüzde 40’ının bu bölgede olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca bu bölgede 2013’te yüzde 54,8 olan çocuk yoksulluğu oranının da 2022’de yüzde 71,1’e çıktığına işaret edildi. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD'de yoksulluk oranı 9 sene sonra ilk kez arttı