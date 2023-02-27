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Elon Musk’tan Twitter’da iş kıyımına devam: O kadını da işten attı

Kasım ayında Twitter'ı olaylı bir şekilde satın alan Elon Musk işçi kıyımına devam ediyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:09 - 27 Şubat 2023 Güncellenme:
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Elon Musk’tan Twitter’da iş kıyımına devam: O kadını da işten attı

Kasım ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra arka arkaya tartışmalı hamleler yapan Elon Musk, işçi kıyımına devam ediyor…

Elon Musk’ın hafta sonu en az 200 çalışanını yani yaklaşık şirketteki toplam işgücünün yüzde 10’unu kovduğu öğrenildi. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, gelişmeyi sosyal medya hesabından, “Hayatınızın geride kalanının ilk günü” mesajıyla duyurdu.

Twitter ofisinde sabahladığı ve çok çalıştığını gösteren fotoğraflar paylaşan direktör de kovulanlar arasında yer aldı.

Musk’ın kovduğu isimler arasında dikkat çeken biri de vardı… Satın alma sürecinden sonra sonra Twitter’da işkolik çalışanlar istediğine dair açıklama yapan Musk’ın bu açıklamaları sonrasında ofiste sabahlayan ve uyku tulumu ile ofiste uyuduğu fotoğrafı paylaşan ürün yönetim direktörü Esther Crawford da kovulanlar arasında yer aldı.

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