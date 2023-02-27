Elon Musk’tan Twitter’da iş kıyımına devam: O kadını da işten attı

Kasım ayında Twitter'ı olaylı bir şekilde satın alan Elon Musk işçi kıyımına devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kasım ayında Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra arka arkaya tartışmalı hamleler yapan Elon Musk, işçi kıyımına devam ediyor…

Elon Musk’ın hafta sonu en az 200 çalışanını yani yaklaşık şirketteki toplam işgücünün yüzde 10’unu kovduğu öğrenildi. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, gelişmeyi sosyal medya hesabından, “Hayatınızın geride kalanının ilk günü” mesajıyla duyurdu.

Musk’ın kovduğu isimler arasında dikkat çeken biri de vardı… Satın alma sürecinden sonra sonra Twitter’da işkolik çalışanlar istediğine dair açıklama yapan Musk’ın bu açıklamaları sonrasında ofiste sabahlayan ve uyku tulumu ile ofiste uyuduğu fotoğrafı paylaşan ürün yönetim direktörü Esther Crawford da kovulanlar arasında yer aldı.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan Twitter'da işçi kıyımı

İlginizi Çekebilir Twitter'da gündem yine işten çıkarmalar... Musk, bir hafta süre vermişti