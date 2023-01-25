Erdoğan “bizden destek yok” demişti, ABD desteğini tekrarladı

Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim tırmanırken, ABD'den bir açıklama daha geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finlandiya ile birlikte NATO’ya girme planları yapan İsveç’te son yaşananlar sonrasında Ankara-Stockholm hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketiyle başkent Stockholm’de yapılan eylemden sonra hafta sonu İsveç’teki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Rasmus Paludan isimli aşırı sağcı siyasetçinin Kuran’ı Kerim yakması sonrasında gerilim tavan yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsveç yönetimi, hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dün ABD yönetimi İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek çıkmıştı. ABD’den gelen bu açıklamanın bir benzeri bugün yinelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın düzenlediği basın toplantısında Türkiye-İsveç-Finlandiya üçgeninde yaşananlar sorulunca, Price açıklamalarda bulundu.

TEK TEK ÜYELİK İLE İLGİLİ SORUYU YANITLAMADI

Üç ülke arasındaki NATO görüşmelerinin askıya alınması sonrasında açıklamalarda bulunan Price, “Biz olabilecek en erken fırsatta Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasını destekliyoruz. Bu konuda dün de bir açıklama yapmıştım. Onlar hazır. Bu ülkelerin gelişmiş askeri yeterlilikleri var ve bu ordular daha önce ABD ve diğer NATO müttefikleriyle ortak tatbikat yaptı. Bu ülkelerin demokrasileri gelişmiş durumda” dedi.

Price, iki ülkenin NATO üyeliğinin ayrı ayrı ele alınması durumuyla ilgili olarak ise, “Tekrar ediyorum, farazi olaylarla ilgili yorum yapmayacağız. Biz Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece yürütme organının görüşü değil, yasama organının da görüşü. Biz geçen yıl Senato’dan bu kararı geçirdik ve bu süreç çok hızlı oldu” ifadesini kullandı. Price, “Bu konuda bir çok açığız ve tekrar ediyorum, hem alenen hem de özelde Türkiye de dahil bütün partnerlerimize bu durumu belirtiyoruz” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir ABD'den Erdoğan'ın İsveç çıkışına jet yanıt: Hazırlar

İlginizi Çekebilir İsveç Başbakanı Kristersson: Erdoğan'ın açıklamasına yorum yapmayacağım