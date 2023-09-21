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Ermenistan’da halk sokağa indi, ortalık karıştı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında halk hükümeti protesto etmek için sokağa indi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği bazı protestocular gözaltına alındı.

Yayınlanma: 23:58 - 21 Eylül 2023 Güncellenme:
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Ermenistan’da halk sokağa indi, ortalık karıştı

Ermenistan basınındaki haberlere göre, hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

SES BOMBASI ATILDI

Arbede sırasında güvenlik güçleri, ses bombası attı.

Erivan’da ana caddelerde trafiği durdurma girişiminde bulunan bazı göstericiler de gözaltına alındı.

ONLARCA GÖZALTI VAR

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’in haberine göre, “kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma” suçlamasıyla en az 28 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriler devam ediyor. (AA)

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