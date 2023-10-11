Esad’a İsrail uyarısı: ‘Savaşta yeni cephe’ endişesi büyüyor

Hamas'ın dünyayı şoke eden baskını sonrası İsrail'e Lübnan ve Suriye'den de cephe açılabileceği endişeleri artıyor. BAE'nin bölgesel bir savaşın önüne geçmek için Suriye lideri Esad'ı uyardığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İsrail, Gazze’yi kontrol eden Hamas’ın kanlı saldırısının şokunu yaşarken, Lübnan ve Suriye sınırında patlak veren gerilim, savaşın bölgeye yayılabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Lübnan’ın güneyinden önceki gün İsrail’e roket fırlatıldığı, İsrail’in de topçu atışlarıyla karşılık verdiği belirtildi. İsrail ordusu Lübnan’dan sızma girişiminin engellendiğini öne sürerken 2006’daki savaşta İsrail’i yenilgiye uğratan Hizbullah, 3 savaşçısının öldüğünü ancak sızma girişimlerinden sorumlu olmadığını duyurdu.

Dün de Suriye sınırında tansiyon fırladı. İsrail ordusu, “Suriye'den topraklarına çok sayıda top mermisi atıldığını, bunlardan bazılarının İsrail topraklarında açık alanlara düştüğünü” bildirdi. Ordu, Suriye'den gelen top atışlarına yanıt verildiğini açıkladı.

Bu gelişmeler, Gazze dışında İsrail’e karşı Lübnan ve Suriye’den de cephe açılabileceği olasılığını yeniden gündeme getirdi.

‘İSRAİL VE ŞAM’LA İYİ İLİŞKİLERE SAHİP’

ABD basını, son dönemde Şam’la yakınlaşan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a “Hamas-İsrail savaşına müdahale etmeyin” mesajı gönderdiğini yazdı.

Axios’un BAE’den iki diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre Körfez Arap ülkesi, Esad’a Suriye’den İsrail’e düzenlenebilecek saldırılara izin vermeme çağrısı yaptı. Haberde ayrıca, Esad’ı Abu Dabi’ye davet eden BAE’nin Şam yönetimi üzerinde en fazla etkiye sahip Arap ülkesi olduğu, aynı zamanda İsrail’le de iyi ilişkileri olduğu kaydedildi.

BAE yönetiminin Suriye’yle görüşmeler konusunda ABD’deki Joe Biden yönetimini de bilgilendirdiği belirtildi.

İsrail de tüm sınırlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

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