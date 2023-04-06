Eski İskoçya Başbakanı’nın eşi serbest bırakıldı

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon'un gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr

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Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri Nicola Sturgeon'un eşi ve partinin de eski teşkilat başkanı Peter Murrell, SNP’nin finansmanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İskoç Polisinden yapılan açıklamada, Sturgeon’la evli olan 58 yaşındaki Murrell’in gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı ve kendisine herhangi bir suçlamanın yöneltilmediği belirtildi. Öte yandan, açıklamada, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Sturgeon, partinin eski teşkilat başkanı olan eşi Murrell’in serbest bırakılmasından kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili önceden bilgisi olmadığını açıkladı.

Murrell, parti üyeliğindeki düşüşle ilgili yanıltıcı açıklamalarla ilgili sorumluluğunu gerekçe göstererek, 1999’dan bu yana yürüttüğü parti teşkilat başkanlığı görevinden geçen ay istifa etmişti.

POLİS EVDE ARAMA YAPTI

İskoçya’da iktidardaki SNP’nin finansmanıyla ilgili Temmuz 2021’de başlatılan soruşturma kapsamında, polis tarafından parti genel merkezi ve bazı adreslerde dün sabah arama başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 1999’dan geçen aya kadar 24 yıldır SNP’nin idari yöneticisi olan, eski Başbakan Sturgeon’un eşi Murrell yerel saatle 07.45’te gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, SNP’nin Edinburgh’daki binası ve Murrell-Sturgeon çiftinin Glasgow’daki evi de polis kordonuna alınmıştı. Eski Başbakan Sturgeon’un evindeki aramaya gelen polisler bahçeye çadır kurarken evin tüm perdeleri kapatılmıştı.

Partinin finansmanı soruşturması SNP’nin ikinci bağımsızlık referandumu kampanyalarında kullanmak üzere 600 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon lira) toplamasının ardından yapılan şikayetler üzerine başlatılmıştı. Toplanan paranın kampanya giderlerine değil, partinin günlük harcamalarında kullanıldığı iddialar arasında bulunuyor.

Soruşturmanın açıldığı dönemde açıklama yapan dönemin İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, soruşturma nedeniyle endişeli olmadığını belirterek, her kuruşun, bağımsızlık kampanyalarında kullanılmak üzere toplandığını söylemişti. (AA)

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