Fas’taki depremde can kaybı artıyor

Fas'ta 8 Eylül gecesi meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 2 bin 681'e yükseldi. Fas İçişleri Bakanlığı yaralıların sayısının da 2 bin 501'e çıktığını açıkladı.

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Fas’ta 8 Eylül gecesi meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Fas İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681’e, yaralıların sayısının da 2 bin 501’e çıktığı belirtti.

Deprem, Fas’ın orta kesimlerini vurmuş ve Marakeş, başkent Rabat, Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 497 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 476 kişinin yaralandığını bildirmişti. (AA)