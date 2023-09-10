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Fas’taki depremde ölü sayısı 2 bini geçti

Kuzey Afrika ülkesi Fas, önceki gün meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:09 - 10 Eylül 2023 Güncellenme:
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Fas’taki depremde ölü sayısı 2 bini geçti

Fas’ta önceki gün meydana gelen ve ülke tarihindeki son 120 yılın en büyük depremi olarak yorumlanan 6.8 büyüklüğündeki deprem ülkeyi felakete sürükledi…

Yetkililer çoğunluğu Marakeş olmak üzere bölgedeki beş bölgede en az 2012 insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada 2059 kişinin yaralandığını ve bunların 1404’ünün durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Enkaz altından çıkarılan bir Faslı sevinç yarattı.

Yetkililer ölüm sayısının artmasını beklerken, birçok bölgeye erişilemediğine de dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü, ülkeyi sarsan depremlerden 300 binden fazla insanın etkilendiğini açıklarken Fas’ta milli yas ilan edildi… Milli yasın 3 gün süreceği belirtildi.

Evleri yıkılan bölge sakinleri geceyi sokaklarda ve enkaz yakınlarında geçirdi.

Marakeş’te yıkılan bazı binaların UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer aldığı belirtilirken, 12’nci yüzyılda inşa edilen Koutoubia Camisi’nin de hasar gördüğü aktarıldı.

DETAYLAR GELİYOR…

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