Filipinler’den Çin ile gerilime dair net açıklama

Filipinler ile Çin arasındaki gerilim tırmanırken, Filipinler lideri Marcos çok net ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Filipinler Devlet Başkanı Bongbong Marcos, Güney Çin Denizinde Çin Sahil Güvenlik gemisinin, daha küçük bir Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) gemisine tehlikeli manevra yapması ve tazyikli su atması olayının ardından açıklama yaptı.

Filipinler Devlet Başkanı Marcos, Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemilerinin karıştığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin’e ait geminin tehlikeli manevrası ve yasa dışı şekilde tazyikli su atması konusunda nasıl yanıt vereceğimize dair bir komuta konferansı yapacağız. Egemenliğimizi savunmaya devam ediyoruz. Tüm bu zorluklar karşısında ve özellikle uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) ile tutarlı olarak toprak haklarımızı savunmaya devam ediyoruz. Bu her zaman bizim duruşumuz olmuştur. Ancak yine de Çin hükümeti, Başkan Şi ve Pekin ile iletişimimizi sürdürmek zorundayız. Onlarla iletişim kurmaya devam etmeliyiz çünkü gerçekten bir sonuca varmamız gerekiyor” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Filipinler Sahil Güvenliği, 5 Ağustosta Çine ait sahil güvenlik gemisinin, daha küçük bir Filipinler Sahil Güvenlik gemisine yönelik tehlikeli manevra yaptığını ve tazyikli su attığını duyurmuştu.

Açıklamada, “Çin Sahil Güvenliğinin bu tür eylemleri sadece Filipinler Sahil Güvenlik mürettebatının ve ikmal botlarının güvenliğini hiçe saymakla kalmamış, aynı zamanda 1982 BMDHS ve 1972 Denizde Çatışmayı Önlemeye Yönelik Uluslararası Düzenlemeler Sözleşmesi (COLREGS) dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmiştir” denilmişti.

Filipinler Sahil Güvenliği, Çin’i Filipinler’in münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına saygı gösterme, seyrüsefer özgürlüğünü engellemekten kaçınma ve olaya karışan kişilere karşı uygun adımları atma çağrısında bulunmuştu.

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