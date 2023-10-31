Filistin aktivistleri fast food zincirinin şubesinde fareyle eylem yaptı

İsrail'in Filistin'e yönelik şiddeti bitmek bilmezken, insan hakları savunucuları ve aktivistler İngiltere'deki bir fast food zincirine saldırdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın saldırısı sonrasında İsrail’in yıllardır abluka altında olan Filistin halkına sistematik şiddeti devam ederken bugün İngiltere’de dikkat çekici bir eylem meydana geldi…

Orta İngiltere’de konumlanan Birmingham kentindeki bazı insan hakları aktivistleri ve Filistin’i destekleyen gruplar şehirdeki ABD merkezli bir fast food zincirinin şubesine saldırdı. Göstericiler Filistin’in bayrağının renklerine boyadıkları yüzlerce fareyi restoranın kapısını açarak içeri saldı.

İçerideki müşterilerin üzerine koşan fareler büyük panik yarattı. Kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renklere bürünmüş fareleri gören restoran çalışanları ve müşteriler büyük korku saldı. Aktivistler, “Filistin’i özgür kılın” ve “İsrail’i boykot edin” sloganları attı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun sonunda ise aktivist, “McDonald’s, Starbucks ve Disney’i boykot edin. Onlar İsrail’i destekliyor. Doğrudan İsrail’i destekleyen bu markaları boykot edin” dedi.

Olayın ardından şube müdürü bir açıklama yaparak mağazanın farelerden arındırıldığını ve temizliğin yapıldığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Düğünde rezalet... Eski sevgili, gelin ve damada dışkı fırlattı

İlginizi Çekebilir YouTuber'ın sokak röportajı şakası feci bitti: Kameralar önünde rezalet