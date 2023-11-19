Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan Biden’a çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'i, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin topraklarında yaşananlara ilişkin yaptığı konuşma, Filistin devlet televizyonunda yayımlandı. Abbas, konuşmasında şunları kaydetti:

“İNSAN KAPASİTESİNİN ÜSTÜNDEDİR”

“Sahip olduğu uluslararası konum ve İsrail makamlarına etki etme gücünden ötürü özel sorumluluğu olan Biden’e sesleniyorum. Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum. Böyle bir soykırım, nefsi müdafaa olabilir mi? Bu, ceza gerektiren bir savaş suçudur. Halkımıza dönük öldürme ve yıkım, insan kapasitesinin üstündedir.”

ÇAĞRIDA BULUNDU

Abbas, Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için de acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail’in, dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda, UNRWA bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Tel ez-Zater Okulu’nu bombaladığını hatırlatan Abbas, ABD Başkanı Biden ve diğer dünya ülkeleri liderlerinden, bu saldırıların durdurulması konusunda sorumluluk almasını istedi. (AA)

İlginizi Çekebilir İsrail'in okula düzenlediği saldırıya Türkiye'den kınama