Financial Times, Konya’da seçmenin nabzını tuttu: ‘Erdoğan’ın tabanı da değişim istiyor’

AKP’nin kalelerinden Konya’da seçmenin nabzını tutan İngiliz Financial Times gazetesi, değişim isteğinin Erdoğan’ın tabanı içinde de giderek güçlendiğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de kritik seçimlere sayılı günler kala seçim kampanyaları dünya basınında da yakından takip ediliyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğin giderek düştüğüne dikkat çeken bir yazı yayınladı. “Erdoğan'ın tabanının da giderek yorulduğu” yorumunu içeren yazıda, AKP'nin kalelerinden Konya'da giderek artan sayıda seçmenin “değişim istediği” belirtildi.

Konya’da Financial Times muhabirine konuşan bir vatandaş, ekonomideki kötü gidişat ve temel haklardaki gerilemenin kendisini Erdoğan'dan uzaklaştırdığını, buna karşın Millet İttifakı'na da güvenmediğini sözlerine ekledi.

Bir öğrenci de ailesinin eskiden Erdoğan'ı desteklediğini ama şimdi fikirlerinin değiştiğini söyleyerek “Artık Erdoğan'ı sevmiyorum” ifadelerini kullandı. Bir eczacı ise “Ekonomi her gün daha da kötüye gidiyor. Değişim gerekiyor” dedi.

‘ERDOĞAN’IN EN ZOR KAMPANYASI’

Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının en zorlu seçim kampanyalarından birini yürüttüğüne dikkat çeken İngiliz gazete, ekonomik krizin üstüne bir de depremle ilgili öfkenin eklendiğini yazdı. Financial Times'a konuşan Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Berk Esen, bu seçimde ekonomik krizin etkisiyle AKP tabanının giderek küçüldüğü, ancak muhafazakar seçmenin yine de muhalefete oy vermeye istekli olmadığı yorumunu yaptı.

Financial Times, son dönemde TL'nin hızla değer kaybettiğine, iktidarının ilk yıllarında “ılımlı” bir siyasetçi olarak görülen Erdoğan'ın gücü elinde toplayıp muhalefete baskıyı artırdığına dikkat çekti.

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