Gazze hayalet kente döndü

İsrail'in bombardımanında yerle bir olan ve hayalet kenti andıran Gazze'nin "Vadi Gazze" köyündeki toplu konut sitesi havadan görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazze kentinin güneyinde yerel adıyla Cuhar ed-Dik olarak bilinen “Vadi Gazze” köyünde, daha önceki İsrail saldırılarında evleri yıkılan yoksul aileler için 2017’de inşa edilen ve 320 daireden oluşan toplu konut sitesindeki yıkım, “insani ara” sürecinde İsrail bombardımanının durmasıyla görüntülenebildi.

Site sakinlerinden Fatıma el-Mağribi AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin durumunu incelemek için geri döndüklerini ancak büyük bir yıkımla karşılaştıklarını söyledi.

“Site sakinleri artık kendilerine ve ailelerine sığınacak yer bulamıyor.” diyen Mağribi, evleri yıkılan site sakinlerinin nereye gideceklerini bilmediklerini aktardı.

Havaların soğuması nedeniyle evlerinden birkaç elbiseye ulaşabilme umuduyla geri dönen Mağribi, “Aşırı soğuktan dolayı evimde, yiyecek, giyecek ve örtünecek bir şeyler bulmak için geldim ama yıkılan evimde hiçbir şey bulamadım.” ifadelerini kullandı.

Mağribi, Gazze’deki Filistinli ailelerin büyük bir acı yaşadığını belirterek kalıcı ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

“İSRAİL BİZE KARŞI HER TÜRLÜ SİLAHI KULLANDI”

Site sakinlerinden İbrahim Ebu Arabiye de sitede yaşayanların sıradan insanlar oluğunu belirterek, “İsrail bize karşı her türlü silahı kullandı, burada direniş yok. Biz siviliz.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in bölgeyi sürekli bombaladığını ve kapsamlı bir yıkımın gün yüzüne çıktığını söyleyen Ebu Arabiye, ” Buradaki insanlar sıradan insanlar. İhtiyaç sahibi insanlar için yardımseverlerin bağışlarıyla bu evler yapıldı.” diye konuştu.

HASTANE HARABEYE DÖNDÜ

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara verilen “insani ara”nın uygulanmasıyla, İsrail ordusunun topçu atışı ve ağır silahlarla hedef aldığı Endonezya Hastanesi’ndeki yıkımın boyutları ortaya çıktı.

İsrail ordusu, “altlarında Hamas’a ait tüneller ve karargahlar bulunduğu ve İsrailli esirlerin burada alıkonulduğu” gibi çeşitli bahanelerle Gazze’deki hastanelere baskın düzenleyerek yıkım gerçekleştirdi.

Her ne kadar bu iddialar Gazze'deki sağlık çalışanları ve Hamas tarafından defalarca yalanlansa da İsrail'in saldırılarından geriye hastanelerdeki büyük yıkım kaldı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı. Ameliyathaneyi, diyaliz bölümünü ve çok sayıda ambulansı imha etti.” dedi.

Berş, hastaneye yapılan baskına ilişkin, “Yaralıların bulunduğu bölüme giren İsrail askerleri, 12 Filistinliyi öldürdü. Hastanenin giriş ve çıkışlarını bombaladı.” ifadesini kullandı.

GAZZE’DE SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze’deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150’den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

ESİR TAKASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki “insani ara” uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi’nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda “insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir NATO'dan Gazze çıkışı: Siviller korunmalıdır

İlginizi Çekebilir Gazze'de korkunç tablo: 'Öldürdükleri kişilerin organlarını da çalıyorlar'

İlginizi Çekebilir İsrail’de hükümet içinden Netanyahu’ya tehdit