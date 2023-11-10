Gazze’de can kaybı 11 bini geçti

İsrail'in, 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78'e yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 olduğunu açıkladı.

Ölenlerin 4 bin 506’sının çocuk, 3 bin 27si kadın olduğu kaydedildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi. Gazze’de yaralı sayısının 27 bin 490’a çıktığını belirten Kudra, enkaz altında kalan 1500’ü çocuk olmak üzere 2 bin 700 kişi hakkında kayıp ihbarı aldıklarını aktardı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ni art arda 5 kez hedef aldığını söyleyen Kudra, İsrail’in hastane çevresine saldırılarına devam ettiğine dikkati çekti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail ordusunun Nasr ve Rantisi Çocuk Hastanelerini kuşatarak, sağlık çalışanı, yerinden edilmiş siviller ve hastaların oluşturduğu binlerce kişinin hayatını doğrudan hedef alarak tehlikeye attığını belirtti. (AA)

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