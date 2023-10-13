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Gazzeliler, sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşıyor

İsrail’in Gazze’ye bir kara harekatı başlatması beklenirken Filistinliler sosyal medya hesaplarında vasiyetlerini paylaşmaya başladı.

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Gazzeliler, sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşıyor

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi’ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

İsrail basınında “Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze’de) kalmaya hazırç Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi’ni silahsızlandırmaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Kara harekatı iddialarının ardından Gazzeliler, sosyal medya hesaplarından vasiyetlerini paylaştı.

Gazzeliler, paylaşımlarında “başlarına bir şey gelmesi halinde haksızlık ettikleri kişilerden helallik isteyerek, bu mesajları korktukları için yazmadıklarını” ifade etti.

Ihab R. Sulaiman adlı sosyal medya kullanıcısı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, “Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin” ifadesini kullandı. (AA)

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