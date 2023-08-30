Geçen sene kriz çıkmıştı… NATO’dan 30 Ağustos mesajı

NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı. Yunanistan geçen sene aynı paylaşıma ateş püskürmüş, NATO'nun tepki üzerine mesajı silmesi krize yol açmıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı.

Geçen yıl benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan ancak Yunanistan’ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silen LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi.

Karargahı İzmir’de bulunan LANDCOM’un X platformundaki mesajının devamında, İngilizce olarak, “Bu özel günde bize ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye, 1952’de NATO’ya katılmasından bu yana birçok operasyonda ve tatbikatta yer almış, askerleri her zaman büyük profesyonellik ve azim sergilemiştir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü ve güvendedir” ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN YILKİ MESAJ ATİNA’YI ÇILDIRTMIŞTI

LANDCOM, geçen yıl da 30 Ağustos için benzer bir paylaşım yapmış ancak Yunanistan’ın itirazı üzerine sosyal medya mesajı silinmişti.

Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirmiş ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine LANDCOM, 1 Eylül’de yeni bir kutlama mesajı paylaşmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan '30 Ağustos' kutlaması