Güney Kore’de sel felaketi: Alt geçitten cansız bedenler çıkarıldı

Güney Kore'de yaşanan sel felaketinde onlarca insan yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’de sağanak yağış sonucu sel medyana geldi.

Ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen selin yanı sıra toprak kaymaları ve sele bağlı altyapı sorunları da yaşandı.

Kore medyası, Kuzey Gyeongsang ilindeki Osong kentinde sular altında kalan bir alt geçitten 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Alt geçitte arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore Hükümeti, 4 gündür süren yağışlar ve sel nedeniyle toplam can kaybının 33 olduğunu duyurdu. Ayrıca, Kuzey Gyeongsang’ın en çok etkilenen il olduğu aktarıldı.