Günlerce ormanda hayatta kalan 4 çocukla ilgili yeni gelişme

Kolombiya'da uçak kazasından sağ kurtulan ve günler süren aramalar sonucu Amazon Ormanları'nda bulunan en küçüğü 12 aylık 4 kardeş, bir ayı bulan tedavinin ardından taburcu oldu.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya'da mayıs ayında düşen bir uçaktan sağ kurtulan ve 5 haftadan uzun süre Amazon Ormanları'nda tek başına hayatta kalan 4 kardeş hastaneden taburcu edildi.

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk, günlerdir askeri uçaklarla ve köpeklerle ormanda süren aramalar sonucu 10 Haziran'da kurtarılmıştı. Uçakta, çocukların annesi dahil 4 yetişkinin cesedi tespit edilmişti.

En büyüğü 13 yaşında, en küçüğü 12 aylık olan üçü kız biri oğlan 4 kardeşin günler süren aramalar sonucu ormanda sağ bulunması ülkeyi sevince boğmuştu. Yerli topluluktan olan kardeşlerin ormanda derme çatma bir sığınak yapıp meyve yiyerek hayatta kaldığı kaydedilmişti.

Hükümetten dün yapılan açıklamada, sıvı kaybı ve böcek ısırıkları nedeniyle güçten düşen küçük çocukların 34 gün süren tedavi sonrası hastaneden taburcu oldukları belirtildi. Kolombiya Çocuk Sağlığı Enstitüsü Direktörü Astrid Caceres, çocukların sağlığının çok iyi durumda olduklarını belirterek “Şimdi ikinci aşama bakım süreci başlıyor” dedi.

Çocukların aile sorunları nedeniyle hükümetin gözetiminde kalmaya devam edeceğini kaydeden Caceres, 4 kardeşin babalarına mı yoksa ölen annelerinin ailesine mi verileceği konusunda karar verileceğini aktardı.

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