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Gürcistan karıştı: Polislerle göstericiler karşı karşıya geldi

Gürcistan, tartışmalı yasa tasarısını tartışıyor.

Sozcu.com.tr
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Gürcistan karıştı: Polislerle göstericiler karşı karşıya geldi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ülkede basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplumu da bastıracağı yönünde tartışmalara neden olan yeni yasa tasarısını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Çevik kuvvet polisi, parlamento binası önünde ve çevresinde düzenlenen gösterilerde, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.

Bazılarının ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayrağı taşıdığı pek çok gösterici gazdan dolayı etkilendi.Hükümet, eylemlerde çok sayıda polis memurunun yaralandığını ve polis ekipmanlarının da zarar gördüğünü söyledi.

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