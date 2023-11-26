Hamas’tan Erdoğan açıklaması: Çabalarına karşılık olarak…

İsrail ile 7 Ekimden beri çatışmalara devam eden Hamas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir açıklama yaptı.

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Gazze'de 4 günlük insani ara ile esir takasını da içeren anlaşmanın ikinci gününde Hamas, 13 İsrailli ve 4 yabancı uyruklu kişiyi serbest bıraktı.

İsrail'in Filistinlileri serbest bırakmasının beklendiği dakikalarda Hamas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir açıklama yaptı.

Kısa açıklamada “Hamas’ın Erdoğan'ın çabalarına karşılık olarak Gazze’deki tüm Taylandlıların serbest bırakmayı tamamladığı” ifade edildi.

Anlaşmanın ilk gününde Hamas, 13 İsrailli ile birlikte 12 Taylandlıyı da serbest bırakmıştı. Taylandlıların serbest bırakılması sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilmişti. (REUTERS)