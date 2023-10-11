Havalimanında korkutan yangın: Uçuşlar iptal edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Luton Havalimanı'nın otoparkında çıkan yangında yaklaşık 1200 araç hasar gördü, uçuşlar durduruldu.

Sozcu.com.tr

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Londra’daki Luton Havalimanı’nın otoparkında dün akşam yangın çıktığı, yangının hızlı bir şekilde büyüyerek otoparkta çöküntüye neden olduğu açıklandı.

Havalimanı yetkilileri, uçuşların bugün öğleden sonra yerel saatle 15.00e kadar durdurulduğunu duyurdu. İtfaiye yetkilileri ise dün akşam olay yerine intikal ettiklerinde hızla büyüyen bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak yangında 1200 kadar aracın hasar aldığını belirtti.

İtfaiye yetkilileri, gece boyunca yangınla mücadele edildiğini vurgulayarak “Şu anda dört ekip ve bir hava aracı olay yerinde bulunmaktadır ve ekipler havaalanı itfaiyesiyle birlikte çalışmaktadır. Tüm uçuşlar durdurulmuştur. Saat 15:00’ten önce kalkacak bir uçağınız varsa lütfen havalimanına seyahat etmeyin” uyarısında bulundu. (DHA)