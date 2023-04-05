Hindistan’da ders kitaplarından Gandhi hakkındaki bölümler çıkarıldı

Hindistan'da Babür İmparatorluğu, Müslümanların öldürüldüğü şiddet olayları, Mahatma Gandhi'yi öldüren Hindu milliyetçisi ile ilgili bölümler lise ders kitaplarından kaldırıldı.

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Hint medyasındaki haberlere göre, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Ulusal Konseyi (NCERT) 2023-2024 akademik yılında lise 11. ve 12. sınıfta okutulacak ders kitaplarından belirli tarihi bölümleri attı veya kısalttı.

1526-1858 yıllarında hüküm süren Türk devleti Babür İmparatorluğu, 2002’de Gucarat eyaletinde çoğu Müslüman yaklaşık 2 bin kişinin öldüğü şiddet olayları, Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandi’yi öldüren radikal Hindu milliyetçisi Nathuram Godse ile ilgili bölümler kitaplardan çıkarıldı.

Hindistan’ın bazı bölgelerini yüzyıllarca yöneten Babür İmparatorluğu ile diğer Müslüman hanedanlıkların ders kitaplarından çıkarılması, söz konusu yönetimlerin Hint kültürü ve tarihine yaptığı katkıların görmezden gelindiği şeklinde yorumlandı.

Godse’nin de bir dönem üyesi olduğu iddia edilen ve 1925’te kurulan Hindutva fikri ile etnik Hindu milliyetçiliğinin gelişmesinde kritik rol oynayan RSS’nin (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Başbakan Narendra Modi’nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisi ile yakın ilişkileri olduğu öne sürüldü.

Kitaptan, Godse’nin, “Gandhi’yi Müslümanlara taviz veren biri olarak niteleyen aşırılıkçı bir Hindu gazetesinin editörü” olduğu belirtilen bölüm çıkarıldı.

“SÜREÇ UZMANLAR TARAFINDAN ÖNERİLDİ”

Hindu milliyetçiliğine aykırı olarak değerlendirilen Chipko Hareketi ile Naksalit Hareketi ve 1975-1977’de 21 ay süren olağanüstü hal dönemine ilişkin birtakım veriler kitaplara koyulmadı.

Diğer yandan, “Dünya politikasında ABD hegemonyası” ve “Soğuk Savaş Dönemi” gibi konular da bu kitaplarda yer almayacak.

Ülkedeki muhalefet parti liderleri ile milletvekilleri, tarihçi ve akademisyenler, ders kitaplarındaki değişikliklere tepki gösterdi. Sağ kanat hükümet, ülke tarihini silmekle ve istenmeyen detaylardan temizlenmiş bir Hint tarihi oluşturmakla eleştirildi.

Ülke tarihinde yaşanmış olayları bilmeyecek olan nesillerin, dar bakış açısına sahip olacağı uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, NCERT’in üst düzey yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise bunun uzmanlar tarafından önerilen bir süreç olduğu belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gucarat eyaletinde 2002’de çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandi, 30 Ocak 1948’de Müslümanlara sempati duyduğu iddiasıyla Nathuram Godse adlı radikal Hindu milliyetçisinin suikastının ardından 79 yaşında hayatını kaybetmişti. (AA)

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