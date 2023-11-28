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Çöken tünelde 17 günlük operasyon: İşçilerin tamamı kurtarıldı

Hindistan’da yol çalışması sırasında çöken tünelde mahsur kalan işçiler 17 gün sonra sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yayınlanma: 18:43 - 28 Kasım 2023 Güncellenme:
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Çöken tünelde 17 günlük operasyon: İşçilerin tamamı kurtarıldı

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında çöken tünelin enkazında 17 gündür mahsur kalan işçiler için yürütülen hassas operasyon tamamlandı.

Reuters’ın aktardığına göre Hindistan hükümeti operasyonun tamamlandığını ve 41 işçinin hepsinin kurtarıldığını belirtti.

İşçiler, bölgede bekleyen 41 ambulansa alındı ve hastaneye sevk edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X’ten yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, çalışmaların güvenli geçmesinden memnun olduğunu kaydetti.

12 KASIM’DA TÜNEL ÇÖKTÜ

Hindistan’da 12 Kasım’da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım’da iletişim kurulabilmişti. (AA-REUTERS)

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Hindistan operasyon Reuters