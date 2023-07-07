Hollanda’da hükümet istifa etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Koalisyona siyasi destek ortadan kalktı. Bu çok üzücü. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir siyasi gerçek. Farklılıklar aşılamaz derecede” dedi.

Suçluluk duymadığını vurgulayan ve istifa ettiğini açıklayan Rutte, ilk görevlerinin seçime gitmek olduğunu, ulusal çıkarlar için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hollanda’da erken seçimin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

Yeni hükümet kurulana kadar, 4. Rutte kabinesi geçici olarak görevine devam edecek.

“KATI İLTİCA PLANI” SUNACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Rutte, partisine, hafta içinde katı önlemler içeren yeni bir iltica planı sunacağı sözünü vermişti.

Koalisyonu oluşturan dört parti, Çarşamba gününden bu yana planı tartıştı. Cuma günü üçüncü kez toplanan hükümet ortakları yine anlaşamadı.

Özellikle savaş bölgesinden gelen mültecilerin geri gönderilmesi ve bu kişilerin aile birleşimine sınırlama getirilmesi maddesi konusunda görüş birliği sağlanamadı.

Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU), savaş bölgelerinden gelen mültecilerin aile birleşimi için 2 yıl beklemesi ve aile birleşiminin ayda 200 kişi ile sınırlanması önerisini “zorbalık” olarak değerlendirdi.

Hükümetin liberal ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) de, CU'ya destek vererek, bu maddeye karşı çıktı.

HRİSTİYAN BİRLİĞİ PARTİSİ (CU) GERİ ADIM ATMADI, HÜKÜMET DÜŞTÜ

Hollanda medyasına göre, “aile konusunu kırmızı çizgi olarak belirleyen” koyu dindar CU, tavrından geri adım atmadı ve 4. Rutte hükümetinin düşmesini sağladı.

Lahey'deki kaynaklara göre, Çarşamba günü son tarih belirleyen ve planın Bakanlar Kurulu’nda oylanması için baskı yapan Başbakan Rutte’nin tavrı koalisyon ortaklarını kızdırdı.

Rutte, bu tavrından dolayı özür dilese de ortaklarına göre güven çok fazla zedelendi ve hükümetin düşüşü kaçınılmaz hale geldi.

Muhalefet partileri, hükümetin düşmesini olumlu karşıladı, derhal erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ KOALİSYON HÜKÜMETİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Rutte'nin başbakanlığındaki 3. koalisyon hükümeti, vergi makamları tarafından çocuk bakım ödeneği konusunda göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.

Mart 2021'deki seçimleri koalisyon partilerinin önde tamamlaması üzerine yeniden dört aynı partinin katılımıyla 4. Rutte hükümeti kuruldu.

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