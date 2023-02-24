İbrahim Kalın, seçim tarihiyle ilgili ABD basınına konuştu

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi sonrası seçimlerin erteleneceği yönündeki tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International’a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken seçim tarihiyle ilgili tartışmalar da sürüyor.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin erteleneceği yönündeki tartışmalar gündeme oturmuştu.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP'li yetkililer daha önce Reuters'a yaptıkları açıklamada erteleme olması gerektiğini ve Kasım ayının makul olduğunu savunmuşlardı. AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın, “Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım” açıklaması da tepkilere yol açmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez” yorumunu yapmıştı.

‘ERTELEME RAFA KALKTI’

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi ise, “Erteleme ve Kasım ayına bırakma konusu yapılan değerlendirmelerle artık rafa kalkmış durumda” diyerek seçimin 18 Haziran'da yapılması görüşünün ağırlık kazandığını söylemişti.

CNN International'dan Becky Anderson'un programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kalın, “Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde” dedi.

Kalın, “Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Bloomberg ajansı da daha önce Erdoğan'ın seçim takvimi planına bağlı kalmak istediğini aktarmıştı. Haberde, depremlerin yaratacağı ekonomik zararın yansımaları öncesinde Erdoğan'ın popülaritesini korumaya çalıştığı yorumu yer almıştı.

Erdoğan'ın kurmaylarıyla geçen hafta seçim takvimi konusunda görüşmelerde bulunduğunu yazan Bloombeg, bu görüşmeler sonucu 14 Mayıs tarihinin öne çıktığını, ancak 18 Haziran tarihinin de masada tutulduğunu bildirmişti.

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