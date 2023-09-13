İngiltere, estetik ölümlerini konuşuyor… ‘Türkiye’ye gidenler uyarılsın’

Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla birlikte Türkiye, dünya kozmetik turizminin başkenti haline gelirken İngiltere, Türkiye'deki estetik ameliyatlarda yaşanan ölümleri konuşuyor. 2019'da kalça büyütme ameliyatında ölen Melissa Kerr için İngiliz makamları tarafından hazırlanan adli tıp raporunda, Türk doktorların ihmali olduğu öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Norfolk bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Melissa Kerr’in Türkiye’de geçirdiği estetik ameliyat sırasında hayatını kaybetmesi ülkede tartışma yarattı.

Kerr, 2019’da İstanbul’daki özel bir hastanede 3200 sterlin ödeyerek geçirdiği kalça büyütme ameliyatı sırasında hayatını kaybetmişti.

Kerr, kalça bölgesine yağ enjekte edildiği sırada pıhtı atması sonucu ameliyat masasında hayata veda etmişti.

Bir ruh sağlığı merkezinde uzman olan genç kadının trajik ölümüyle ilgili İngiliz yetkililerin hazırladığı raporda, Türkiye’deki doktorların ihmali olduğu öne sürüldü.

BBC’nin haberine göre, adli tabip Jaqueline Lake, Sağlık Bakanlığı için hazırladığı raporda, Türkiye’de Kerr’e operasyonun riskleri konusunda önceden yeterli bilgi verilmediğini belirtti. Raporda, “Brezilya kalçası” olarak bilinen estetik operasyonun en riskli estetik ameliyat olduğuna dikkat çekilerek yeni ölümlerin önüne geçilmesi için önlem alınması çağrısı yer aldı.

‘TÜRKİYE’YE GİTMEK İSTEYENLER DİKKATLİ DÜŞÜNSÜN’

Lake, yurt dışına estetik için giden İngilizlerin risk altında olduğunu ve birçoğunun bu ameliyatlardaki ölüm oranlarından haberdar olmadığını kaydetti.

Türkiye’deki hastaneden de bu konuda görüş istendiği belirtildi. Raporda görüş bildiren plastik cerrah Simon Withey de, İngiltere’de bu tür ameliyatların “riskli” grupta yer aldığını vurgulayarak “Eğer riskler Kerr’e açıklansaydı muhtemelen bu ameliyatı olmazdı” dedi.

Kerr’in ailesi de yaptıkları yazılı açıklamada “Umarız kozmetik turizmi için Türkiye’ye gitmek isteyenler daha dikkatli düşünür” ifadelerini kullandı.

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