İngiltere’de Amerikan Bully XL ırkı yasaklanıyor

İngiltere'de Amerikan Bully XL ırkından köpeğin yasaklanması için bakanlık harekete geçti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de gündem Amerikan Bully XL ırkı köpeklerin ülke genelinde yasaklanması…

Geçen hafta bu ırktan bir köpeğin 11 yaşındaki bir çocuğa ve diğer insanlara saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman bir açıklama yaptı.

Braverman, bu ırk köpeklerin yasaklanması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, en son saldırıyla ilgili açıklama yaparak, “Bu çok korkunç. American XL Bully, topluluklarımız, özellikle de çocuklar için açık ve ölümcül bir tehlikedir. Bu şekilde devam edemeyiz. Bunların yasaklanması konusunda acil tavsiyelerde bulundum” dedi.

İngiltere’de hayvan refahı için çalışan Hayvanlara Zulmü Önleme Kraliyet Derneği (RSPCA), ırkların yasaklanmasının suçluların gözünde bu ırkları daha değerli yaptığını duyurdu.

RSPCA’dan yetkililer, “Bunlar büyük, güçlü köpeklerdir ve bu da ciddi yaralanmalara neden olabilecekleri anlamına gelir. Ancak doğası gereği saldırgan değillerdir. Ne yazık ki, bu köpekler birçok sahibi için saldırgan davranışları teşvik eden bir meta haline geldi ve bunun değişmesi gerekiyor” duyurusunu y aptı.

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