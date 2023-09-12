İngiltere’de okullara tehdit e-postaları gönderildi

İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan birkaç okula tehdit içerikli e-postalar gönderildi. Manchester ve Cheshire Polis Departmanları, e-postaların kaynağını belirlemek için soruşturma başlattı.

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İngiltere’de birkaç okula tehdit içerikli e-postalar gönderildi.

Manchester Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Manchester şehri genelindeki okullara tehdit içerikli e-postalar gönderildiğine dair ihbarlar almıştır. Okulların ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu ihbarlar halen soruşturulmaktadır” denildi.

“BU TÜR İHBARLARI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ”

Manchester Polis Departmanı Başmüfettişi Chris Boyd, “Bu tür ihbarları çok ciddiye alıyoruz ve herhangi bir okula kapanma tavsiyesinde bulunmamış olsak da memurlarımız bugün gün sonunda okullara ve daha geniş anlamda halka güvence sağlamak için okulların etrafındaki varlıklarını artıracaklar” dedi.

Cheshire Polisi’nden yapılan açıklamada ise e-postalarda öğrencilerin ve eğitim personelinin tehdit edildiği ifade edilerek, “Bazı okullara gönderilen, öğrencilere ve personele yönelik tehditler içeren bir e-posta polise bildirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, polis memurları güvence sağlamak amacıyla okullara gitmektedir” denildi.

Cheshire Polis Departmanı Başmüfettişi Justin Hancock, “Ebeveynlere bunun kötü niyetli olduğuna inanıldığı konusunda güvence vermek istiyoruz ve bu e-postalardan sorumlu kişiyi bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.