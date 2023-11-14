İngiltere’nin yeni dışişleri bakanının Türkiye’de söylediği sözler gündem oldu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak dün sürpriz bir kararla eski başbakanlardan David Cameron'ı kabinesinde dışişleri bakanlığı görevine getirdi. Cameron'ın 2010'da Türkiye'de Gazze ile ilgili söyledikleri ise uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin yeni dışişleri bakanı David Cameron’ın 2010 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği bir ziyarette söylediği sözler uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

2010-2016 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten ve ilk resmi ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapan Cameron, Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve etkinliklere katılmıştı.

Cameron’ın Ankara’da katıldığı bir etkinlikte Gazze ile ilgili sözleri de gündem oldu. Cameron, Türkiye’de İsrail’in o dönem Filistin halkına uyguladığı şiddeti eleştirmişti. İsrail’in Filistin’deki yasa dışı yerleşimlerini eleştiren ve Gazze’yi “esir kampı” olarak değerlendiren Cameron’ın bu sözleri yeniden gündem oldu.

Cameron konuşmasında, “Açıkça söylemek istiyorum. İsrail’in Gazze’ye saldırıları tamamen kabul edilemez. Ve ben Başbakan Netanyahu’ya İsrail’in bu olayla ilgili soruşturmasının hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklanmasını istiyoruz” demişti.

Cameron sözlerine, “Ayrıca şunu söylemek istiyorum ki Gazze’deki durum mutlaka değişmeli. İnsani yardım ve insanlar her iki tarafa da gidebilmeli. Gazze’nin bir esir kampı olarak kalmasına izin verilemez ve verilmemelidir” diyerek devam etmişti.

Rishi Sunak’ın kararı sonrasında Brexit referandumunda istediği sonucu elde edememesinden 7 yıl sonra yeniden kabinede yer alan Cameron’ın sözleri gündem oldu. İngiliz Independent gazetesi, Lord unvanına sahip olan Cameron ile ilgili olarak, “Lord Cameron’ın ‘esir kampı’ yorumları, Gazze’deki İsrail-Hamas savaşı şiddetlenmeye devam ederken kışkırtıcı olabilir” yorumuna yer verdi.

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