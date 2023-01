iPhone’un bedeli: Kobalt için saatlerce toprağı kazan modern köleler

Bilgisayar ve akıllı telefonların üretiminde kullanılan kobaltın Afrika’da kölelik koşullarında elde edildiğini gösteren yeni bir kitap gündem oldu.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan laptop ve akıllı telefonların üretimi için Afrika'da yüz binlerce kişi her gün korkunç koşullarda saatlerce ter döküyor.

iPhone, laptop bilgisayar ve Tesla araçların temel maddelerinden kobaltın ana vatanı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde aralarında çocukların da olduğu binlerce kişi günlüğü 2 dolara saatlerce toprağı kazıyor.

Modern kölelik ve çocuk işçiliği üzerine çalışmalarıyla tanınan yazar ve akademisyen Siddharth Kara, yeni kitabı “Cobalt Red: How the Blood of the Congo Powers Our Lives” (Kırmızı Cobalt: Kongo'nun Kanı Hayatlarımızı Nasıl Çalıştırıyor) için Demokratik Kongo'daki kobalt madenlerinde çalışan Afrikalıların çarpıcı fotoğraflarını çekti.

Katanga bölgesindeki madende elde edilen utanç verici görüntüler, milyonlarca kişinin iPhone telefon ya da Tesla otomobil kullanması için binlerce Afrikalının nasıl ölümüne çalıştığını gözler önüne seriyor. Madende genç kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil binlerce Afrikalı ayaklarında plastik terliklerle ya da yalınayak saatlerce kobalt arıyor.

Kobalt hammaddesini kullanan birçok şirket yıllardır üretim sürecinde etik değerlere saygı duyduğunu savunsa da gelen görüntüler kölelikten farksız çalışma koşullarını ortaya koyuyor.

Dünyada kobalt madenlerinin yüzde 90'ının bulunduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halk, binlerce dolara satılan ürün için her gün kimyasal maddeyi soluyor.

Yeni paylaşılan fotoğraflarda kucağında bebeği olan kadınların ve küçücük çocukların da çalıştığı görülüyor.

Kitaba göre Batılı şirketlerin kobalta talebi arttıkça Afrika'daki bu trajik manzara daha da büyüyor.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERİN BEDELİ

İngiliz DailyMail sitesine konuşan yazar Kara, karşılaştığı manzarayı sömürgecilik dönemine benzeterek “Dünyadaki en yoksul yüz binlerce kişi kobalt arıyor. Bazen aç karnına bunu yapıyorlar ve hayır deme şansları yok” dedi.

Kara, dünyada çevreye duyarlı araç talebinin artmasının Kongolular için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkardığını vurgulayarak “Bunun yeşil bir tercih olduğu düşünülüyor ama herkes için o kadar da yeşil değil” ifadelerini kullandı.

Kitap, kobaltla uzun süre uğraşmanın akciğer kanseri, sakat doğum ve sağırlık gibi sorunlara yol açtığına da dikkat çekiyor.

