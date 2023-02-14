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Irak’tan Türkiye’ye 30 bin ton akaryakıt desteği

Irak hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı.

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Irak’tan Türkiye’ye 30 bin ton akaryakıt desteği

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.

Petrol Bakanlığının, deprem yardımı kapsamında Türkiye’ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı belirtildi.

Bağdat yönetimi depremlerden etkilenen Suriye’ye de aynı özelliğe sahip 60 bin ton akaryakıt bağışında bulunacak. (AA)

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