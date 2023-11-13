İran: Denizden nehre tek Filistin’i destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin topraklarında iki devletli çözüm önerilerine ilişkin olarak "İran, Filistin meselesiyle ilgili olarak denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin topraklarında iki devletli çözüm önerilerine ilişkin, Akdeniz ile Ürdün Nehri’ne atıfla “İran, Filistin meselesiyle ilgili olarak denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyor” dedi.

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail’in 38 gündür yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze halkı için gönderilen büyük miktardaki yardımların İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölge halkına ulaştırılamadığını belirten Kenani, bu yardımların büyük bir kısmının Mısır’da depolandığını söyledi.

Kenani, Batılı insan hakları savunucularının İsrail’in nükleer tehdidine ve fosfor bombası kullanmasına karşı gereken ehemmiyeti göstermediğini belirterek, “Uluslararası kurumların bu konuya gereken önemi göstermesi ve caydırıcı tepki vermesi gerekiyor” dedi.

Filistin topraklarında iki devletli çözüm önerilerine ilişkin Kenani, Akdeniz ile Ürdün Nehri’ne atıfla, “İran, Filistin meselesiyle ilgili olarak denizden nehre kadar tek bir Filistin devletinin kurulmasına inanıyor.” ifadesini kullandı.

Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde bunu dile getirdiğini ve bunun Filistin’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi halkların katılımıyla düzenlenecek referandumla gerçekleşebileceğini ifade etti. (AA)