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İran’da 3 katlı bina çöktü, 12 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da gaz patlaması meydana gelen 3 katlı bir binanın çöktüğü ve 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
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İran’da 3 katlı bina çöktü, 12 kişi yaralandı

Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre, Tahran İtfaiye sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.

Meleki, “Tahran’ın güneyinde Cevanmert Kasap Mahallesi’nde gaz patlaması nedeniyle 3 katlı bina çöktü. Göçük altından 12 kişi yaralı çıkartıldı” dedi.

İranlı yetkili, patlama ve çökmenin civardaki binalarda da hasara yol açtığını söyledi.

Tahran’ın güneyindeki Helalzir Mahallesi’nde de dün ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaat aşamasında çökmüş, 2’si polis memuru 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. (AA)

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