İran’da sembolik cenazelerle Gazze eylemi

“Öldürülenlerin Senfonisi” başlığıyla Tahran’daki Filistin Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, yüzlerce kefenlenmiş sembolik çocuk cenazesi dizilerek, üzerlerine gül bırakıldı. Etkinliğe katılan bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Farkındalığın daha geniş çevrelere yayılmasını sağlamak isteyen bir grup, Arapça ve İngilizce ağıtlarla klip çekti.

Etkinlik sorumlusu Muhammed Hüseyin Hatibi, bu gösterinin, ilkokuldan üniversiteye kadar birçok öğrencinin yardımıyla hazırlandığını belirtti.

“O KADAR MAKETİ YAPAMADIK”

Hatibi, İsrail'in Filistin’de yaptıklarının sadece küçük bir parçasını burada insanlara gösterebildiklerini ifade ederek, “İsrail şimdiye kadar 4 bin 600 çocuk öldürdü. Biz o kadar maketi yapamadık. Yüzlerce sembolik cenazeyi hazırlamamız 2 hafta sürdü. Bu maketleri hazırlamamız için 14 gün boyunca çocuklar gelip yardım etti” dedi.

Her gün 7-8 saat çalıştıklarını aktaran Hatibi, “Bu maketleri tamamlayabilmemiz için 60’a yakın kişi bize yardım etti. Acıklı durumun hazırlanması bile zor fakat İsrail 5-10 gün içinde ya da birkaç bomba ile binlerce çocuğu öldürebiliyor” ifadelerini kullandı.

Hatibi, meydandaki durumu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Gazze için Arapça ve İngilizce okunan ağıtlarla klip de çektiklerini aktararak, insanlara çocuk öldürmenin, cinayetin ne olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.

Nadya Azizzade ise yoldan geçerken bu sahneyi gördüğünü ve çok etkilendiğini söyledi.

Burada gösterilenin sembolik bir şey olduğunu, buna rağmen duygulandıklarını ifade eden Azizzade, “Ama bu Filistin’de gerçek bir şey. Anneler ve çocuklar yitirildi. Biz üzgünüz, dünya üzgün” diye konuştu. (AA)