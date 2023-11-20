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İspanya kraliyet ailesinde boy krizi

İspanya kraliyet ailesinde boy krizi yaşanıyor...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:04 - 20 Kasım 2023 Güncellenme:
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İspanya kraliyet ailesinde boy krizi

İspanya’da gündem kraliyet ailesinin iki genç üyesi arasındaki boy rekabeti…

İspanya’da tahtın varisi olan ve Kral 6. Felipe’nin büyük kızı Leonor’un 16 yaşındaki kız kardeşi Sofia ile çekilen fotoğrafı Avrupa medyasının gündemine oturdu.

Fotoğrafta abla-kardeş yan yana dururlarken, Leonor’un topuklu ayakkabı giydiği ve Sofia’nın ise düz tabanlı bir babet tercih ettiği görülüyor.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, “Küçük kardeş büyüdü. İspanyol prensesi boyunu uzatmak için hile yapıyor” başlığını kullandı.

Leonor’un 1.70 metre boyunda olduğu ve Sofia’nın ise ablasından 5 santimetre daha uzun olduğu görülüyor. Bild’deki haberde Leonor’un sık sık topuklu ayakkabıyı tercih ettiğine dikkat çekti.

Kardeşlerin annesi Kraliçe Letizia’nın boyu da 1.70 metre olarak kayıtlarda görülüyor.

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