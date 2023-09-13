İspanya’dan ‘dil’ hamlesi: Baskça, Katalanca ve Galiçyacaya onay

İspanya Meclisi'nde Baskça, Katalanca ve Galiçyaca dilleri de kullanılacak.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da sol görüşlü siyasi partiler ile Katalonya, Bask ve Galiçya’daki ayrılıkçı partilerin girişimiyle alınan kararla, ülkedeki resmi dil İspanyolcanın yanı sıra resmi ortak dillerden Baskça, Katalanca ve Galiçyaca da mecliste kullanılacak.

Meclis Divanı’nda alınan kararla, 19 Eylül’de yapılacak meclis genel kurulundaki oturumunda ortak diller Baskça, Katalanca ve Galiçyaca’nın da milletvekilleri tarafından kullanılmaya başlanacağı bildirildi. Bu dillerin, meclisin tüm alanlarında daimi olarak kullanılabilmesine ilişkin gerekli düzenleme ise gelecek hafta mecliste yapılacak oylamayla kabul edilecek.

İspanya’da ortak dillerin meclis çatısı altında konuşulmasıyla ilgili tartışmalar, 23 Temmuz’da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma müzakereleriyle birlikte başlamıştı.

Seçimlerden ikinci büyük parti olarak çıkan Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) adayı Francina Armengol’un meclis başkanı seçilmesinde, ortak dillerin mecliste konuşulmasının garanti edilmesini şart koşan Bask ve Katalan ayrılıkçı partilerin oyları belirleyici olmuştu.

Ortak dillerin mecliste kullanımına sol görüşlü PSOE ve Sumar partilerinin yanı sıra Bask’taki EH Bildu ve Bask Milliyetçi Partisi (PNV), Katalonya’daki Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalonya için Birlik (Junts) ile Galiçya’daki Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) partileri destek verirken, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox karşı çıkıyor. (AA)