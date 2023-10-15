İsrail Gazze’ye kara operasyonuna hazırlanıyor: İşte planın detayları

İsrail Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Gazze’ye yönelik beklenen geniş çaplı kara harekâtı öncesinde askeri güçlerinin “çok çeşitli operasyonel saldırı planlarını” uygulamaya hazırlandığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, askerlerinin “ülke genelinde” konuşlandırıldığını ve “önemli kara operasyonlarına vurgu yaparak savaşın sonraki aşamaları için operasyonel hazırlığı” artırdıklarını söyledi.

İsrail ordusu, Hamas militanlarının ülke tarihindeki en kötü saldırılardan biriyle İsrail’in güneyini vurmasından bir hafta sonra Gazze’de “önemli kara operasyonları” için hazırlık yaptığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, savaşın bir sonraki aşamasının koordineli bir kara, deniz ve hava saldırısını içerebileceğini söyledi.

Son günlerde, İsrail’in 1.1 milyon sivile -Gazze nüfusunun neredeyse yarısı- Gazze Şehri de dahil olmak üzere yoğun nüfuslu yerleşim bölgesinin kuzey kesimini terk etmelerini emretmesinin ardından yüz binlerce Filistinli evlerini terk etti.

IDF sözcüsü Daniel Hagari gazetecilere verdiği brifingde, “Gazze’ye saldırıyoruz çünkü burası Hamas’ın yönetim ve askeri terör kapasitesinin merkezi ve onlara ciddi bir güçle saldırmak zorundayız” dedi.

IDF, kuvvetlerinin “genişletilmiş bir savaş alanı” için hazırlandığını ve hazırlanan operasyonların “havadan, denizden ve karadan birleşik ve koordineli saldırıları içerebileceğini” de sözlerine ekledi.

Ancak konu üzerinde çalışan dört diplomata göre kimsenin ayrılmasına izin verilmedi. Bir yetkili, konvoyların sınırın neden açılmadığına dair çelişkili raporlarla “ileri geri” hareket ettiğini söyledi.

Duyuru, Cumartesi günü İsrail’in diplomatlara bazı çıkışlara izin vereceğini söylemesinin ardından, çifte ABD vatandaşlığına sahip Filistinlilerin ve diğer yabancı pasaport sahiplerinin Refah sınır kapısından Mısır’a geçerek Gazze’yi terk etmelerine yönelik çabaların ardından geldi.

BIDEN, İKNA ETMEK İSTİYOR AMA…Öte yandan İngiliz Financial Times’a konuşan ABD’li bir yetkili çifte Amerikan vatandaşlığına sahip Filistinlileri Refah sınır kapısına gitmeleri için teşvik ettiklerini ancak durumun değişmeye devam ettiğini söyledi.

Aynı gazeteye konuşan bir Arap diplomat ise Biden yönetiminin Katar’dan Hamas’ı ABD vatandaşı olan Filistinlilerin şeridi terk etmesini engellememeye ikna etmesini istediğini söyledi. Yetkili, ABD’nin Mısırlılardan Refah’ı açmalarını ve geçişlerine izin vermelerini istediğini ancak “Mısırlıların henüz Amerikalılar için sınırı açmayı kabul etmediklerini” söyledi.

Refah, Gazze’nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek çıkışı ve İsrail’in 2007’de Hamas’ın bölgeyi şiddet yoluyla ele geçirmesine yanıt olarak abluka uygulamasından bu yana bölgede içinde sıkışıp kalan 2,3 milyon Filistinli için hiçbir çıkış yolu bırakmayarak büyük ölçüde kapalı kaldı.